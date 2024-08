Ragazzina minaccia coetaneo con un coltello che per paura si butta dal balcone , ferito 12enne

Una lite per futili motivi tra ragazzini ha rischiato di finire in tragedia in una comunità per minori tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Una tredicenne, durante il litigio, ha estratto un coltello minacciando un bambino più giovane di un anno. Quest’ultimo, forse per paura, si è lanciato dal balcone posto al primo piano della struttura sfondando il tetto di un garage sottostante. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi ma è stato comunque trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove gli sono state diagnosticate lesioni alle gambe.

Anche la tredicenne è stata trasferita all’ospedale dei Bambini di Palermo per accertamenti. Non è ancora chiaro il motivo della lite e, soprattutto, come la tredicenne abbia potuto detenere un coltello in comunità. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale Compagnia. La ragazzina, avendo meno di quattordici anni, non è comunque imputabile.