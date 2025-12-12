Apertura

Raid al liceo scientifico di Casltermini, rubati soldi dalle macchinette automatiche 

Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno del liceo Scientifico lungo viale Kennedy

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri di monetine in azione a Casteltermini. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno del liceo Scientifico lungo viale Kennedy. Una volta dentro, e dopo aver rovistato dappertutto, hanno preso di mira i distributori automatici di snack e bevande.

Le macchinette sono state danneggiate e sono stati portati via i soldi. Per fortuna non sono stati rubati né danneggiati computer e materiale informatico. A fare la scoperta sono stati i collaboratori scolastici alla riapertura dell’istituto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del furto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Naro

Naro, tentano di rubare un trattore ma proprietario li mette in fuga: uno identificato
Agrigento

Colpo grosso a Monserrato, rubati 50 mila euro tra soldi e gioielli in casa di una pensionata 
di Franco Castaldo

Sold out per “Christmas Carol”, il teatro Pirandello si accende di magia
Cultura

Agrigento, riaprono “I Luoghi del Caos” e nasce il Teatro dei pupi
Apertura

In fiamme l’auto di un insegnante agrigentino, indagano i carabinieri
Apertura

Ladri “visitano” isola ecologica, rubati 60 litri di gasolio dagli autocompattatori
banner italpress istituzionale banner italpress tv