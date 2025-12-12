Raid al liceo scientifico di Casltermini, rubati soldi dalle macchinette automatiche 

Ladri di monetine in azione a Casteltermini. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno del liceo Scientifico lungo viale Kennedy. Una volta dentro, e dopo aver rovistato dappertutto, hanno preso di mira i distributori automatici di snack e bevande.

Le macchinette sono state danneggiate e sono stati portati via i soldi. Per fortuna non sono stati rubati né danneggiati computer e materiale informatico. A fare la scoperta sono stati i collaboratori scolastici alla riapertura dell’istituto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del furto.