In fiamme l’auto di un insegnante agrigentino, indagano i carabinieri

Notte di fuoco a Santa Margherita Belice. L’automobile di un cinquantacinquenne insegnante del posto è stata danneggiata da un incendio. La Land Rover Freelader era parcheggiata in un’officina meccanica lungo la strada provinciale 188.

Le fiamme, in breve tempo, hanno divorato la carrozzeria. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Non è ancora chiara la natura dell’incendio anche se al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.