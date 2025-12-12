Apertura

In fiamme l’auto di un insegnante agrigentino, indagano i carabinieri

La Land Rover Freelader era parcheggiata in un’officina meccanica lungo la strada provinciale 188. Indagano i carabinieri

Pubblicato 3 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Santa Margherita Belice. L’automobile di un cinquantacinquenne insegnante del posto è stata danneggiata da un incendio. La Land Rover Freelader era parcheggiata in un’officina meccanica lungo la strada provinciale 188.

Le fiamme, in breve tempo, hanno divorato la carrozzeria. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Non è ancora chiara la natura dell’incendio anche se al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

In fiamme l’auto di un insegnante agrigentino, indagano i carabinieri
Mafia

Mafia, sequestrati 40 milioni di euro a indagato “vicino” al clan Santapaola-Ercolano
Catania

Reati contro il patrimonio culturale, 45 misure cautelari 
Agrigento

UniPa per Agrigento 2025 mette al centro sport, impresa e mobilità
Licata

Impianto Omnia, sopralluogo di La Vardera, Cambiano e Catanzaro: “una bomba ecologica”
Porto Empedocle

Scontro tra auto e furgone all’ingresso di Porto Empedocle, un ferito 
banner italpress istituzionale banner italpress tv