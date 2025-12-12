Catania

Reati contro il patrimonio culturale, 45 misure cautelari 

Scoperti gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni archeologici trafugati

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dai Reparti territoriali competenti, stanno eseguendo 45 ordinanze di custodia cautelare emesse dai Tribunali di Catania e di Catanzaro nei confronti di altrettante persone responsabili, a vario titolo, di far parte di gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni archeologici trafugati.

Oltre 200 i militari impegnati. I dettagli saranno forniti durante una conferenza stampa, alle 11, che si terrà contemporaneamente nelle sedi del Comando Carabinieri Tpc di Roma, della Procura di Catania e della Procura di Catanzaro

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

In fiamme l’auto di un insegnante agrigentino, indagano i carabinieri
Apertura

Ladri “visitano” isola ecologica, rubati 60 litri di gasolio dagli autocompattatori
Mafia

Mafia, sequestrati 40 milioni di euro a indagato “vicino” al clan Santapaola-Ercolano
Catania

Reati contro il patrimonio culturale, 45 misure cautelari 
Agrigento

UniPa per Agrigento 2025 mette al centro sport, impresa e mobilità
Licata

Impianto Omnia, sopralluogo di La Vardera, Cambiano e Catanzaro: “una bomba ecologica”
banner italpress istituzionale banner italpress tv