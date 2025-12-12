Mafia
Mafia, sequestrati 40 milioni di euro a indagato “vicino” al clan Santapaola-Ercolano
Il provvedimento e' stato eseguito in Italia e in Romania
I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro in materia antimafia per 40 milioni di euro sui beni di una persona risultata, su base indiziaria, contigua alla famiglia Santapaola-Ercolano e al clan Cappello-Bonaccorsi. L’operazione e’ coordinata dalla locale procura. Il provvedimento e’ stato eseguito in Italia e in Romania.
