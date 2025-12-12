Mafia, sequestrati 40 milioni di euro a indagato “vicino” al clan Santapaola-Ercolano





I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro in materia antimafia per 40 milioni di euro sui beni di una persona risultata, su base indiziaria, contigua alla famiglia Santapaola-Ercolano e al clan Cappello-Bonaccorsi. L’operazione e’ coordinata dalla locale procura. Il provvedimento e’ stato eseguito in Italia e in Romania.