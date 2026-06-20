Agrigento

Stadio Esseneto: dopo le torri faro, ecco il gruppo elettrogeno

Parallelamente, proseguono le attività preparatorie per le successive fasi operative.

Pubblicato 32 minuti fa
Da Angelo Gelo

I lavori di ammodernamento dello Stadio Esseneto di Agrigento, compiono un ulteriore passo avanti. Dopo l’installazione delle torri faro per l’illuminazione del terreno di gioco, è stato infatti già posizionato il gruppo elettrogeno a servizio del nuovo sistema di illuminazione, un elemento fondamentale per garantire continuità operativa e sicurezza anche in caso di eventuali interruzioni della fornitura elettrica. L’installazione del gruppo elettrico rappresenta un tassello tecnico di grande importanza, che si inserisce nella pianificazione complessiva dei lavori e ne conferma il rispetto della tabella di marcia. Parallelamente, proseguono le attività preparatorie per le successive fasi operative.

Nei prossimi giorni è inoltre prevista l’installazione del contatore della luce, passaggio indispensabile per l’attivazione definitiva dell’impianto e per il collaudo delle nuove torri faro. Si tratta di un ulteriore step che avvicina concretamente lo stadio Esseneto al completamento di una delle infrastrutture più attese, restituendo alla città un impianto sempre più efficiente, moderno e funzionale, un’opera strategica non solo per il rilancio dell’attività sportiva, ma anche per il rafforzamento del ruolo dello stadio come punto di riferimento per la comunità sotto molteplici aspetti.

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