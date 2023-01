Ravanusa, rubati quattro fucili e oro di famiglia a commerciante

Colpo in un’abitazione a Ravanusa. I ladri sono riusciti ad entrare nell’appartamento di un commerciante sessantaseienne la notte di capodanno e rubare monili d’oro e quattro fucili custoditi in una cassaforte. Portate via anche diverse munizioni calibro dodici.

Le armi e i proiettili erano regolarmente detenuti dall’uomo. È stato quest’ultimo a fare la scoperta e denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili del furto.

Poche settimane fa un analogo episodio si è verificato a Camastra dove malviventi sono riusciti a portare via quattro fucili e una pistola dopo aver forzato un armadio blindato.