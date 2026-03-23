Referendum: il No verso la vittoria con oltre il 54%

A quasi un terzo delle sezioni scrutinate il no è al 54,42% e il sì è al 45,58%. Sono i primi risultati parziali del Referendum disponibili su Eligendo con i dati in continuo aggiornamento. In Sicilia quando sono state scrutinate 134 sezioni su 5306 per il voto al referendum costituzionale è in vantaggio il “no” col 65,42%. Il “sì” è al 34,58%. (Ore 15.37)

IN AGGIORNAMENTO

I DATI DEFINITIVI SULL’AFFLUENZA IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

L’affluenza in provincia di Agrigento alla chiusura dei seggi è stata del 43,36%. In totale sono 512 le sezioni sparse per il territorio. Il comune della provincia che registra l’affluenza più alta è Sambuca di Sicilia (55,95%) mentre la più bassa è Lampedusa (26,93%). Ad Agrigento città, invece, l’affluenza è del 46,78%. Ecco di seguito il dato sull’affluenza comune per comune.

Agrigento (46,78%), Alessandria della Rocca (39,51%), Aragona (52,17%), Bivona (51,70%), Burgio (41,95%), Calamonaci (47,16%), Caltabellotta (48,06%), Camastra (43,89%), Cammarata (51,32%), Campobello di Licata (42,48%), Canicattì (41,47%), Casteltermini (50,61%), Castrofilippo (39,12%), Cattolica Eraclea (49,06%), Cianciana (46,97%), Comitini (50,37%), Favara (39,68%), Grotte (45,17%), Joppolo Giancaxio (50,56%), Lampedusa e Linosa (26,93%), Licata (32,19%), Lucca Sicula (47,25%), Menfi (47,97%), Montallegro (40,69%), Montevago (53,49%), Naro (36,74%), Palma di Montechiaro (31,96%), Porto Empedocle (40,12%), Racalmuto (44,13%), Raffadali (46,19%), Ravanusa (38,11%), Realmonte (45,27%), Ribera (44,25%), Sambuca di Sicilia (55,95%), San Biagio Platani (39,31%), San Giovanni Gemini (50,68%), Sant’Angelo Muxaro (41,42%), Santa Elisabetta (47,18%), Santa Margherita Belice (47,87%), Santo Stefano Quisquina (51,08%), Sciacca (50,40%), Siculiana (45,85%), Villafranca Sicula (46,18%).