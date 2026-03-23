Referendum: vittoria schiacciante del NO

A quasi un terzo delle sezioni scrutinate il no è al 54,42% e il sì è al 45,58%. Sono i primi risultati parziali del Referendum disponibili su Eligendo con i dati in continuo aggiornamento. In Sicilia quando sono state scrutinate 134 sezioni su 5306 per il voto al referendum costituzionale è in vantaggio il “no” col 65,42%. Il “sì” è al 34,58%.

“Resta chiaramente il rammarico per una occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serieta’ e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci e’ stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilita’, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l’Italia e verso il suo popolo”. Cosi’ la premier Giorgia Meloni commenta in un video postato su X l’esito del Referendum sulla riforma della Giustizia.

“Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall’articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo ed imparziale. Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la complessità di questa riforma. Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico. Ringraziamo la parte dell’elettorato che ci ha dato fiducia e comunque ci consola l’alta partecipazione al voto che conferma la solidità della nostra democrazia”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al risultato del referendum sulla Giustizia.

I DATI DEFINITIVI SULL’AFFLUENZA IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

L’affluenza in provincia di Agrigento alla chiusura dei seggi è stata del 43,36%. In totale sono 512 le sezioni sparse per il territorio. Il comune della provincia che registra l’affluenza più alta è Sambuca di Sicilia (55,95%) mentre la più bassa è Lampedusa (26,93%). Ad Agrigento città, invece, l’affluenza è del 46,78%. Ecco di seguito il dato sull’affluenza comune per comune.

Agrigento (46,78%), Alessandria della Rocca (39,51%), Aragona (52,17%), Bivona (51,70%), Burgio (41,95%), Calamonaci (47,16%), Caltabellotta (48,06%), Camastra (43,89%), Cammarata (51,32%), Campobello di Licata (42,48%), Canicattì (41,47%), Casteltermini (50,61%), Castrofilippo (39,12%), Cattolica Eraclea (49,06%), Cianciana (46,97%), Comitini (50,37%), Favara (39,68%), Grotte (45,17%), Joppolo Giancaxio (50,56%), Lampedusa e Linosa (26,93%), Licata (32,19%), Lucca Sicula (47,25%), Menfi (47,97%), Montallegro (40,69%), Montevago (53,49%), Naro (36,74%), Palma di Montechiaro (31,96%), Porto Empedocle (40,12%), Racalmuto (44,13%), Raffadali (46,19%), Ravanusa (38,11%), Realmonte (45,27%), Ribera (44,25%), Sambuca di Sicilia (55,95%), San Biagio Platani (39,31%), San Giovanni Gemini (50,68%), Sant’Angelo Muxaro (41,42%), Santa Elisabetta (47,18%), Santa Margherita Belice (47,87%), Santo Stefano Quisquina (51,08%), Sciacca (50,40%), Siculiana (45,85%), Villafranca Sicula (46,18%).