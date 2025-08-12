Rete idrica di Agrigento, si dimette (con riserva) il direttore dei lavori
L’ingegnere Pietro Agnello, direttore dei lavori per la rete idrica di Agrigento, ha presentato le sue dimissioni ma si è detto pronto a ritirarle qualora vengano risolte le questioni poste
In data 11 agosto è pervenuta ad AICA la comunicazione formale, regolarmente protocollata, con la quale il Direttore dei Lavori dell’intervento di ristrutturazione e automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del Comune di Agrigento – Primo Stralcio, relativo ai servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e sorveglianza archeologica, manifestava la volontà di rassegnare le proprie dimissioni.
Immediata è stata la reazione della governance di AICA: già nella stessa giornata di ieri abbiamo coinvolto il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e, questa mattina, 12 agosto, si è tenuta una riunione operativa tra la Presidenza, il Direttore Generale, il Direttore dei Lavori, il nostro legale e i referenti tecnici dell’Azienda.
Nel corso dell’incontro si è convenuto di fissare un ulteriore momento di approfondimento il prossimo 19 agosto, finalizzato alla definizione e sistemazione di tutti gli aspetti oggetto della comunicazione. AICA ha fornito al Direttore dei Lavori piene rassicurazioni circa la volontà di adempiere a quanto richiesto, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di legge.
Il Direttore dei Lavori, prendendo atto delle rassicurazioni fornite, ha espresso la piena disponibilità a ritirare le dimissioni una volta completata la sistemazione delle questioni poste, confermando così la continuità del proprio incarico.
“Voglio rassicurare tutti i cittadini e le istituzioni – dice la presidente di Aica, Danila Nobile – i lavori non subiranno alcuna interruzione. Questo intervento è strategico e fondamentale per la città di Agrigento e sarà portato avanti nel segno della legalità, correttezza e trasparenza. Lavoreremo fianco a fianco con il Direttore dei Lavori, con il RUP, con il nostro legale e con tutta la squadra tecnica per garantire il pieno rispetto della normativa e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti. AICA ribadisce il proprio impegno a garantire la massima efficienza e qualità nell’esecuzione dell’opera, consapevole dell’importanza che l’ottimizzazione della rete idrica riveste per il futuro della città e del territorio. Sono determinata a collaborare in modo costruttivo e operativo con tutti i soggetti coinvolti, perché questo progetto rappresenta un passaggio fondamentale per il miglioramento della rete idrica del nostro territorio.”