Rete idrica di Agrigento, si dimette (con riserva) il direttore dei lavori

In data 11 agosto è pervenuta ad AICA la comunicazione formale, regolarmente protocollata, con la quale il Direttore dei Lavori dell’intervento di ristrutturazione e automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del Comune di Agrigento – Primo Stralcio, relativo ai servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e sorveglianza archeologica, manifestava la volontà di rassegnare le proprie dimissioni.

Immediata è stata la reazione della governance di AICA: già nella stessa giornata di ieri abbiamo coinvolto il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e, questa mattina, 12 agosto, si è tenuta una riunione operativa tra la Presidenza, il Direttore Generale, il Direttore dei Lavori, il nostro legale e i referenti tecnici dell’Azienda.

Nel corso dell’incontro si è convenuto di fissare un ulteriore momento di approfondimento il prossimo 19 agosto, finalizzato alla definizione e sistemazione di tutti gli aspetti oggetto della comunicazione. AICA ha fornito al Direttore dei Lavori piene rassicurazioni circa la volontà di adempiere a quanto richiesto, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di legge.

Il Direttore dei Lavori, prendendo atto delle rassicurazioni fornite, ha espresso la piena disponibilità a ritirare le dimissioni una volta completata la sistemazione delle questioni poste, confermando così la continuità del proprio incarico.

“Voglio rassicurare tutti i cittadini e le istituzioni – dice la presidente di Aica, Danila Nobile – i lavori non subiranno alcuna interruzione. Questo intervento è strategico e fondamentale per la città di Agrigento e sarà portato avanti nel segno della legalità, correttezza e trasparenza. Lavoreremo fianco a fianco con il Direttore dei Lavori, con il RUP, con il nostro legale e con tutta la squadra tecnica per garantire il pieno rispetto della normativa e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti. AICA ribadisce il proprio impegno a garantire la massima efficienza e qualità nell’esecuzione dell’opera, consapevole dell’importanza che l’ottimizzazione della rete idrica riveste per il futuro della città e del territorio. Sono determinata a collaborare in modo costruttivo e operativo con tutti i soggetti coinvolti, perché questo progetto rappresenta un passaggio fondamentale per il miglioramento della rete idrica del nostro territorio.”