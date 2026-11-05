“Aggredisce e ruba portafogli a sessantenne”, 34enne a processo
Alla base del pestaggio, secondo quanto dichiarato dallo stesso imputato, una reazione dovuta a presunte molestie dell’uomo alla compagna del giovane. Una ricostruzione che però non è stata accertata
A processo con l’accusa di lesioni personali aggravate e furto. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di Agrigento nei confronti di Stefano Fragapane, 34 anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Davide Casà, comparirà in aula il prossimo 2 febbraio davanti il giudice Vincenzo Ricotta. La vicenda risale all’ottobre 2024.
Secondo l’accusa, infatti, Fragapane avrebbe aggredito un sessantenne con un oggetto appuntito per poi rubargli il portafoglio. Alla base del pestaggio, secondo quanto dichiarato dallo stesso imputato, una reazione dovuta a presunte molestie dell’uomo alla compagna del giovane. Una ricostruzione che però non è stata accertata.