Dramma sulla strada provinciale, 80enne muore in un incidente
L’anziano si trovava alla guida di un’Audi A3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo
Tragedia lungo la strada provinciale che collega Pachino a Portopalo, nel Siracusano. Un uomo di 80 anni, originario di Milano ma residente a Pachino, è morto in un terribile schianto. L’anziano si trovava alla guida di un’Audi A3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. La vettura è andata a sbattere violentemente contro un muro di cinta finendo poi per ribaltarsi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri. È stato richiesto anche l’intervento di un elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.