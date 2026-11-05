Ciclone Harry: Regione, Stanziati altri 1,5 mln per la pesca

Dopo il primo stanziamento di 3 milioni di euro dello scorso febbraio, la Regione Siciliana mette a disposizione del comparto pesca altri 1,5 milioni di euro con un avviso pubblico del dipartimento regionale della Pesca mediterranea.

“Con questo nuovo stanziamento – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – la Regione Siciliana torna a intervenire a sostegno del comparto ittico, mettendo a disposizione altre risorse per aiutare le imprese a riparare i danni subiti e riprendere pienamente le proprie attivita’. Un impegno mantenuto”.

I contributi sono destinati alle aziende ittiche, comprese quelle artigianali e della piccola pesca, e a quelle di acquacoltura che hanno subito danni materiali dovuti al Ciclone Harry alle imbarcazioni, agli strumenti e agli impianti produttivi in acqua o a terra. L’importo minimo della richiesta e’ di 1.000 euro. L’avviso da’ la possibilita’ di presentare domanda a chi aveva partecipato alla precedente procedura, ma la cui istanza era stata dichiarata definitivamente non ricevibile per carenza documentale o tardivita’, purche’ in possesso di tutti i requisiti richiesti. Restano escluse le imprese le cui precedenti domande siano state dichiarate definitivamente ammissibili o non ammissibili.L’avviso e’ pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana,