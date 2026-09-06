Risse e ritrovo di pregiudicati, chiuso per otto giorni un locale a Raffadali 

Un locale della movida di Raffadali è stato chiuso per otto giorni su disposizione del questore di Agrigento Tommaso Palumbo. Il provvedimento è basato su motivi di ordine e sicurezza pubblica poiché, secondo quanto ricostruito, l’attività commerciale avrebbe violato l’articolo 100 del Tulps. In particolare, si sarebbero verificate diverse risse e il locale sarebbe stato inoltre frequentato da soggetti pregiudicati. Il provvedimento si basa sulle attività dei carabinieri della locale stazione e dei poliziotti della sezione amministrativa.