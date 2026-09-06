Apertura

Risse e ritrovo di pregiudicati, chiuso per otto giorni un locale a Raffadali 

In particolare, si sarebbero verificate diverse risse e il locale sarebbe stato inoltre frequentato da soggetti pregiudicati

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Un locale della movida di Raffadali è stato chiuso per otto giorni su disposizione del questore di Agrigento Tommaso Palumbo. Il provvedimento è basato su motivi di ordine e sicurezza pubblica poiché, secondo quanto ricostruito, l’attività commerciale avrebbe violato l’articolo 100 del Tulps. In particolare, si sarebbero verificate diverse risse e il locale sarebbe stato inoltre frequentato da soggetti pregiudicati. Il provvedimento si basa sulle attività dei carabinieri della locale stazione e dei poliziotti della sezione amministrativa. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Usura, i beni della famiglia Marturana di Canicattì passano allo Stato 
Apertura

Risse e ritrovo di pregiudicati, chiuso per otto giorni un locale a Raffadali 
Agrigento

Incidente stradale a Villaseta, giovane motociclista ferito dopo lo scontro con due auto
Agrigento

Controcorrente prepara il dopo Schifani, La Vardera: “Pronti a portare il modello Agrigento alla Regione”
Apertura

Scontro tra camion e auto sulla S115: tre giovani in codice rosso
banner italpress istituzionale banner italpress tv