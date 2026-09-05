Incendio alla banchina di Marianello, carbonizzati tre box dei pescatori

Un incendio ha pesantemente danneggiato tre box utilizzati dai pescatori della marineria di Licata, nella zona della banchina di Marianello. Le fiamme hanno aggredito le strutture, provocando ingenti danni e carbonizzando i tre box.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area. L’intervento ha consentito di domare le fiamme e impedire ulteriori conseguenze.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un rogo di natura dolosa, considerata al momento una possibilità concreta. Saranno gli accertamenti a stabilire se l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente e, in tal caso, a individuare eventuali responsabilità.