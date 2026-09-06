Fortitudo, buon test sul campo di Capo d’Orlando

Terzo scrimmage di preseason per i Giganti, impegnati quest’oggi sul parquet di Capo d’Orlando contro la formazione allenata da coach Bolignano.

Un test positivo per la Fortitudo Agrigento, sempre dentro la partita e capace di mostrare buone indicazioni nel corso dei quattro periodi, come testimoniano anche i parziali. Coach Devis Cagnardi può adesso contare sul gruppo al completo grazie all’arrivo di Bryce Douvier, che si è unito ai compagni in questa fase di preparazione.

La preseason continua a rappresentare un importante banco di prova per trasformare in partita il lavoro che quotidianamente giocatori e staff portano avanti in palestra e sul campo. Quello di Capo d’Orlando è dunque un altro tassello nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione: minuti preziosi per crescere, trovare ritmo, migliorare l’intesa e mettere benzina nelle gambe. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 9 settembre, sul parquet del PalaPadua, contro la Virtus Ragusa.