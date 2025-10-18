Ritrovato sano e salvo il pensionato di Raffadali, era a pochi km dalla sua auto (vd)





Buone notizie da Raffadali dove questa mattina è stato ritrovato, sano e salvo, Vincenzo Milisenda, il pensionato ottantenne scomparso da oltre ventiquattro ore. L’uomo era a pochi chilometri di distanza dalla sua auto, rinvenuta nel pomeriggio di ieri in contrada Cannella.

L’ottantenne sta bene, seppur infreddolito e sotto shock, era nei pressi di un laghetto in contrada Cattà. A trovarlo è stato Matteo Plano, un giovane del luogo che si è unito alle ricerche del pensionato. L’anziano, non è riuscito a trovare riparo da pioggia e freddo e per questo motivo adesso sarà trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

“Inaudita felicità” è stata espressa dal sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, per il ritrovamento di Milisenda. “Ci tenevo a ringraziarvi tutti, la vostra solidarietà mi ha commosso. Non vi siete risparmiati neanche stanotte: motocross, quad, jeep, squadre in cammino, bici su sterrato e terra. Lo avete cercato come si cerca un familiare, una persona cara anche se qualcuno di voi non lo conosceva a pieno. Che Dio vi benedica tutti”, continua nella nota il sindaco Cuffaro. “La mia Raffadali ha un cuore grande, enorme, gigante, io lo sapevo, ma questa è l’ennesima conferma che sappiamo essere famiglia oltre che comunità. Un ringraziamento particolare ai vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri, che sono stati essenziali nelle ricerche e nel ritrovamento”, ha concluso il primo cittadino.