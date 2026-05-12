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Rubato trattore dal valore di 10 mila euro a Racalmuto, indagini 

Il furto è avvenuto in un terreno, di proprietà di un pensionato di 77 anni, in contrada “Cicuta”

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione a Racalmuto. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare un trattore agricolo cingolato – dal valore di 10 mila euro – in un appezzamento in contrada “Cicuta”. Il terreno è di proprietà di un pensionato di 77 anni del posto.

È stato proprio l’uomo a fare la scoperta e denunciare l’accaduto ai carabinieri. Ad agire sicuramente più persone che, utilizzando un camion, hanno portato via il mezzo pesante. Al via le indagini dei militari dell’Arma della locale stazione. 

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