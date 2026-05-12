Deve scontare 8 anni di carcere per rapina, un arresto a Menfi 

I carabinieri della stazione di Menfi hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Catania nei confronti di un catanese. L’uomo, residente nella città belicina, è stato condannato alla pena di otto anni per i reati di rapina, evasione e detenzione di sostanze stupefacenti. Al catanese, che si trovava ai domiciliari, è stato notificato il nuovo provvedimento e dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere dove sconterà la condanna.