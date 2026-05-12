Autolinee Gallo risponde ai sindaci di Sciacca e Ribera: “Guasti tecnici accidentali”

“L’azienda Autolinee Gallo conferma che si sono verificati due guasti meccanici, il primo all’altezza di Poggioreale e il secondo in prossimità del bivio per Giacalone. Si tratta di eventi di natura accidentale, riconducibili a guasti tecnici imprevedibili non correlabili ad alcuna carenza di manutenzione o eventuali negligenze gestionali. Autolinee Gallo s.r.l. garantisce infatti che tutti i mezzi impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale sono sottoposti a revisione periodica e che l’azienda applica un protocollo interno di manutenzione preventiva che prevede verifiche periodiche programmate su tutti i sistemi di sicurezza, compresi impianto frenante, elettrico e idraulico”.

Così, in una nota, l’aziena dopo i guasti verificati ieri. “I mezzi interessati dagli episodi avevano superato regolarmente le verifiche di routine e non presentavano segnalazioni pregresse di anomalie tali da giustificare l’immobilizzazione o interventi straordinari. Il guasto verificatosi sul mezzo sostitutivo è stato determinato da un’anomalia non rilevabile mediante i controlli ordinari effettuati prima della messa in servizio del veicolo. A seguito degli eventi verificatisi, l’azienda ha inoltre disposto l’immediato fermo tecnico dei mezzi coinvolti per accertamenti approfonditi sulle cause dei guasti”, dice l’azienda dopo i guasti tecnici che si sono verificati ieri.