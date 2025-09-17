Apertura

Schiamazzi e musica ad alto volume, denunciato il titolare di un locale della movida 

Sono stati i carabinieri, unitamente al personale dell’Arpa, ad eseguire un controllo approfondito sulle emissioni sonore

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Il titolare di un locale della movida, a due passi dal mare di Licata, è stato denunciato per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Sono stati i carabinieri, unitamente al personale dell’Arpa, ad eseguire un controllo approfondito sulle emissioni sonore in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti della zona che lamentavano il troppo rumore.

Ed in effetti, secondo quanto emerso, i rilievi fonometrici hanno dato esito positivo riscontrando un superamento del limite del livello acustico consentito. Per questo motivo a finire nei guai è stato il titolare del locale.

