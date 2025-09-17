In casa con armi e droga, arrestato 32enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione di arma da fuoco clandestina e relativo munizionamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei quotidiani servizi finalizzati a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, gli agenti della IV Sezione Investigativa Contrasto al Crimine Diffuso della Questura di Catania hanno eseguito una perquisizione nel quartiere San Cristoforo nel domicilio del 32enne, finalizzata alla ricerca di droga e armi.

L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire, sul tavolo della cucina, sostanza stupefacente del tipo crack, per un peso complessivo di 42 grammi, nonché due bilancini elettronici di precisione e danaro contante per un ammontare di 500 euro, ritenuto provento dell’illecita attività.

Successivamente, all’interno di una conduttura del bagno, è stato ritrovato un ulteriore frammento di crack, del peso di 10 grammi circa, gettato nel water nel tentativo di disfarsene.

Gli accertamenti condotti sul posto dai poliziotti hanno consentito di appurare che il 32enne, poco prima del loro ingresso nell’abitazione, si sarebbe disfatto, gettandoli sul tetto di un edificio attiguo, di 19 dosi di crack del peso di 4 grammi, di un involucro contenente cocaina in pietra, non ancora suddivisa, del peso di circa 23 grammi, di un ulteriore frammento di crack del peso di quasi 9 grammi, nonché di una pistola originariamente a salve, tipo revolver con manico in legno, modificata in modo da renderla funzionale allo sparo, da considerarsi, quindi, arma clandestina, e di 5 cartucce calibro 38 special.

In relazione a quanto accertato, il 32enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla custodia cautelare in carcere.