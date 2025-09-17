Casteltermini

Casteltermini, vasto incendio in località Manganaro: bruciati circa 300 ettari di bosco

Oltre al personale del distaccamento forestale questa mattina in azione tre canadair e due elicotteri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Grave e vasto incendio boschivo in località Manganaro nel comune di Casteltermini. L’incendio è ancora in corso da ieri; le fiamme sono partite esternamente al bosco ma, a causa del vento e dell’orografia della territorio, si è immediatamente propagato all’interno della zona boscata superando le fasce parafuoco che erano state realizzate a salvaguardia.
Le operazioni di spegnimento sono dirette da personale del Distaccamento Forestale di Cammarata, ai quali oggi, per dirigere le operazioni nel vasto territorio interessato, si è aggiunto personale del Distaccamento Forestale di Santo Stefano di Quisquina. Da stamattina stanno operando tre Canadair e due elicotteri, oltre a due squadre AIB della forestale e i Vigili del Fuoco vicino alle abitazioni.
Fino ad ora si sono bruciati circa 300 ettari di bosco.
Le cause ancora da accertare, ma la mano dell’uomo ha innescato sicuramente il tutto.

