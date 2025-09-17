Cronaca

Turista milanese a Lampedusa salvato dai sanitari del 118

Adesso sarà trasportato all’ospedale di Agrigento in elisoccorso dove sono ad attenderlo i medici della cardiologia.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un turista milanese di 60 anni è stato salvato dai sanitari del 118. Appena arrivato in un B&b a Lampedusa si è sentito male. Un dolore al cuore e una forte aritmia. L’uomo è salvo perché insieme all’ambulanza è arrivato il medico rianimatore del 118, in questo caso la dottoressa Carla Pulizzi che ha eseguito le tecniche rianimatorie direttamente in ambulanza cercando di stabilizzare il battito cardiaco e le condizioni del paziente.

Manovre riuscite tanto che il turista trasportato al Pte dell’isola è stato assistito e stabilizzato. Adesso sarà trasportato all’ospedale di Agrigento in elisoccorso dove sono ad attenderlo i medici della cardiologia.

