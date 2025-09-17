Cultura

“SS640 Rosario Livatino e Piero Nava”, uno spettacolo teatrale in memoria del giudice

Lo spettacolo teatrale si terrà domenica 21 settembre alle ore 18 al Palacongressi di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In occasione del 35° anniversario della morte del Giudice Beato Rosario Livatino, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e l’ANM Sezione Distrettuale di Palermo, in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Sanità, Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Sicilia, hanno voluto condividere un momento di ricordo, aperto alla comunità agrigentina, attraverso lo spettacolo teatrale “SS640 Rosario Livatino e Piero Nava” il quale rappresenta un focus sull’assassinio del Giudice Livatino, sviscerandone i contenuti da un punto di vista inedito: quello del primo testimone di giustizia della storia italiana, Piero Nava. Lo spettacolo si terrà domenica 21 settembre alle ore 18 al Palacongressi di Agrigento.

La Regione Sicilia, con decreto del Presidente, ha istituito tre giornate dedicate alla donazione del sangue e del plasma: il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, in memoria dell’uccisione dei Giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino.

Lo spettacolo Teatrale sarà l’evento conclusivo della terza giornata istituita dalla Regione Siciliana, il 21 settembre appunto, e si terrà a margine di un convegno promosso dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Sicilia, dal titolo “Il sangue non si versa ma si dona”.

Un atto non solo istituzionale, ma anche educativo e profondamente umano: trasformare la memoria in vita, il lutto in speranza, il ricordo in impegno civile.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Canicattì

Canicattì, sorpreso a spacciare mentre è ai domiciliari: 24enne torna in carcere 
Ultime Notizie

Malattie sessualmente trasmissibili: l’importanza della prevenzione
Cronaca

Turista milanese a Lampedusa salvato dai sanitari del 118
Cultura

“SS640 Rosario Livatino e Piero Nava”, uno spettacolo teatrale in memoria del giudice
Catania

Riempie lo zainetto di merce e non paga alle casse, arrestata 53enne
Messina

Ruba in un negozio di abbigliamento, arrestato da carabiniere libero dal servizio