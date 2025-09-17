Licata

Schiamazzi e musica ad alto volume, denunciato il titolare di un locale della movida 

Sono stati i carabinieri, unitamente al personale dell’Arpa, ad eseguire un controllo approfondito sulle emissioni sonore

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Il titolare di un locale della movida, a due passi dal mare di Licata, è stato denunciato per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Sono stati i carabinieri, unitamente al personale dell’Arpa, ad eseguire un controllo approfondito sulle emissioni sonore in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti della zona che lamentavano il troppo rumore.

Ed in effetti, secondo quanto emerso, i rilievi fonometrici hanno dato esito positivo riscontrando un superamento del limite del livello acustico consentito. Per questo motivo a finire nei guai è stato il titolare del locale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Tragedia ad Agrigento, malore mentre apre saracinesca dell’asilo: morta educatrice
Cronaca

Anziano investito da moto muore in ospedale
di Giuseppe Castaldo

“La droga del clan Rinzivillo”, tra gli indagati anche un 33enne di Licata
Ultime Notizie

All’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina la messa interforze
Catania

Fermato con la droga nello scooter, arrestato 21enne
Casteltermini

Casteltermini, vasto incendio in località Manganaro: bruciati circa 300 ettari di bosco