Automobilismo

Ad Agrigento tappa del progetto “500 Miglia di Storia, arte e cultura” di Ferrari club Italia

Più di 20 Ferrari saranno presenti giorno 27 settembre ad Agrigento alla Valle dei Templi e poi alla Scala dei Turchi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



“500 Miglia di Storia, Arte e Cultura”, l’inedito progetto Ferrari Club Italia ideato dal presidente on. Vincenzo Gibiino fa tappa ad Agrigento nella giornata del 27 settembre. L’evento, punta esclusivamente alla valorizzazione dei siti archeologici e ambientali più belli, è organizzato per il Ferrari Club Malta in collaborazione con Aci Agrigento, Comune e Provincia di Agrigento e Comune di Porto Empedocle.

Più di 20 Ferrari da Malta faranno tappa in Sicilia; il primo giorno nella zona del Catanese, il secondo ad Agrigento tra i Templi e la Scala dei Turchi, il terzo giorno a Siracusa.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa presso l’aula Giglia del Libero Consorzio di Agrigento.

