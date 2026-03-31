Precipita dal tetto mentre sistema l’antenna, grave 60enne

Stava sistemando l’impianto dell’antenna nella sua abitazione di campagna quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Il fatto è avvenuto a Sciacca.

L’uomo, un 60enne, titolare di uno storico locale del centro storico di Sciacca, dopo i primi soccorsi da parte del personale sanitario del 118 è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è ora mantenuto in coma farmacologico. La prognosi resta riservata.