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Precipita dal tetto mentre sistema l’antenna, grave 60enne

L'uomo, titolare di un storico locale di Sciacca, ha battuto violentemente la testa e adesso è in coma farmacologico a Palermo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Stava sistemando l’impianto dell’antenna nella sua abitazione di campagna quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Il fatto è avvenuto a Sciacca.

L’uomo, un 60enne, titolare di uno storico locale del centro storico di Sciacca, dopo i primi soccorsi da parte del personale sanitario del 118 è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è ora mantenuto in coma farmacologico. La prognosi resta riservata.

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