Trapani

Non avevano il marchio CE, sequestrati 28 mila giocattoli non sicuri

Sanzioni amministrative per importi fino a un massimo di 50mila euro

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

I finanzieri del Gruppo di Trapani hanno individuato un negozio del centro cittadino che commercializzava prodotti recanti indicazioni non conformi alle previsioni del Codice del consumo.

Le violazioni riscontrate dai militari hanno riguardato l’etichettatura di alcune candele vendute come giocattoli, pur non essendo tali, e l’apposizione indebita della marcatura CE su una serie di prodotti da addobbo. I finanzieri hanno conseguentemente sottoposto a sequestro circa 28mila prodotti e contestato al titolare dell’attività commerciale violazioni che prevedono sanzioni amministrative per importi fino a un massimo di 50mila euro, secondo le disposizioni del Codice del consumo.

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