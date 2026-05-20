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Sposini morti in un incidente a Sciacca, disposta l’autopsia

I due erano in viaggio di nozze e dopo essere stati a Venezia e Palermo erano giunti a Sciacca

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

La Procura di Sciacca ha disposto l’autopsia su Luke Allen Lionbarger, il ventiquattrenne del New Mexico morto giovedì scorso sulla statale 115, all’altezza di contrada San Giorgio a Sciacca. Il giovane era alla guida di uno scooter, noleggiato a Palermo, che si è scontrato con un’Audi Q5 con alla guida un cinquantenne menfitano.

L’automobilista è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Assieme a Luke Allen Lionbarger è morta la moglie, Elisabeth Graham Hannah, pure lei 24enne. I due erano in viaggio di nozze e dopo essere stati a Venezia e Palermo erano giunti a Sciacca. L’iscrizione del conducente dell’auto nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentirgli la nomina di consulenti tecnici e partecipare all’esame autoptico. (ANSA).

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