Scontro auto-moto a Porto Empedocle, centauro in ospedale: 3 feriti 

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 115, nei pressi di un distributore di carburante a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto. Il centauro, sbalzato sul selciato, ha riportato traumi sparsi e ferite per fortuna lievi.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasferito in ospedale l’uomo per le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Feriti, anche qui per fortuna in maniera live, i due occupanti del veicolo coinvolto nell’incidente. Ad occuparsi dei rilievi sono gli agenti della polizia locale. Una Volante della polizia del locale commissariato, invece, è impegnata nel gestire la viabilità.