Campobello di Licata, dalla comunità al territorio: i ragazzi di Estia 2 protagonisti del bene comune

Prendersi cura del territorio, restituire accoglienza e costruire nuove possibilità di futuro. Con questo obiettivo è stato siglato il Protocollo d’intesa tra il Comune di Campobello di Licata e la Cooperativa Sociale Estia, con la collaborazione della locale Stazione dei Carabinieri. Attraverso attività di cura degli spazi pubblici, decoro urbano e incontri di educazione alla legalità, i ragazzi ospiti della comunità Estia 2 potranno contribuire concretamente al bene comune, accompagnati dai loro educatori.

“I ragazzi sono felici di questa opportunità: per loro rappresenta un modo concreto per dire “grazie” alla comunità di Campobello di Licata che li accoglie. Prendersi cura del paese significa ricambiare l’accoglienza ricevuta, sentirsi parte della comunità e mettere le proprie energie al servizio di tutti”, ha dichiarato la Dott.ssa Ornella Zarcaro, Presidente della Cooperativa Estia. “Questa iniziativa, continua, assume un valore particolarmente importante nella prospettiva del recupero e del reinserimento sociale. Estia 2, comunità accreditata con il Centro per la Giustizia Minorile (CGM), accoglie anche ragazzi sottoposti a misure cautelari nell’ambito di procedimenti penali. Esperienze come questa possono sostenerli nel percorso di crescita, rafforzando la responsabilità personale, il rispetto delle regole e la fiducia nelle proprie possibilità”, ha concluso la Zarcaro ringraziando il sindaco Vito Terrana, il Luogotenente Luciano Ruggeri, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Campobello di Licata, per la collaborazione e l’attenzione al valore educativo dell’iniziativa.