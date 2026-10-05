Palermo

Giovane aggredito durante una rissa, grave in ospedale

Pare che la lite sia scoppiata in ambito familiare.

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Un giovane di 22 anni è stato aggredito in piazza Giulio Cesare a Palermo nei pressi della villetta davanti alla stazione. La vittima originaria di Noto (Siracusa) si trovava insieme ad una donna ed è stato picchiato da altre quattro uomini che lo hanno lasciato a terra in gravissime condizioni. E’ stato preso calci e pugni. I colpi sono stati sferrati alla testa anche quando l’uomo è caduto a terra. Alcuni passanti hanno chiesto aiuto ad un’auto della polizia municipale in transito in via Roma. Arrivati gli agenti gli aggressori sono fuggiti. Sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è stato trasportato col codice rosso all’ospedale Policlinico. La prognosi è riservata. Pare che la lite sia scoppiata in ambito familiare. I carabinieri stanno cercando gli autori del pestaggio.

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