Prende vita il Parco Urbano Oikos il comitato di Fontanelle: “Un quartiere cambia quando le persone scelgono di esserci”

Una domenica dedicata al territorio, alla partecipazione e alla voglia di costruire insieme uno spazio che appartiene a tutti. Al Parco Urbano Oikos nel quartiere di Fontanelle, cittadini e volontari si sono rimboccati le maniche per prendersi cura dell’area e contribuire concretamente alla sua trasformazione.Il nome stesso del progetto racchiude il significato dell’iniziativa. Nell’antica Grecia, infatti, oikos indicava la casa, la famiglia e, più in generale, l’insieme di persone, luoghi e relazioni che ne fanno parte. Un concetto che ben rappresenta l’idea alla base del parco: trasformare uno spazio pubblico in un luogo vissuto, condiviso e riconosciuto dalla comunità.

Il progetto del Parco Oikos è nato nell’ambito della Democrazia Partecipata, risultando vincitore e dando così il via a una serie di interventi destinati a rendere l’area sempre più accogliente e fruibile.I giochi, i tavoli in pietra e le altre opere in fase di realizzazione non sono soltanto elementi destinati a migliorare l’aspetto del parco. Sono, soprattutto, strumenti per creare nuove occasioni di incontro e socialità, rivolte ai bambini, alle famiglie, ai giovani e a tutti i residenti del quartiere.

E domenica la risposta della comunità è stata significativa. In tanti hanno scelto di esserci, dedicando tempo ed energie alla cura dello spazio, ma anche condividendo momenti di convivialità. Una giornata fatta di lavoro, sorrisi e partecipazione, che ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere importante il contributo dei cittadini nella costruzione e nella valorizzazione degli spazi comuni.

“Molto di ciò che stiamo realizzando è possibile grazie alle risorse raccolte attraverso i tesseramenti al Comitato e i proventi della Festa di quartiere. Le quote degli iscritti tornano così al territorio, trasformandosi in interventi, iniziative e momenti di comunità”, dichiara il comitato di quartiere Fontanelle insieme. “Abbiamo lavorato, condiviso, sorriso e mangiato insieme. Ma soprattutto abbiamo dimostrato che un quartiere cambia quando le persone scelgono di esserci”, ha sottolineato il Comitato di quartiere al termine della giornata.

Il percorso è ancora lungo e gli interventi da realizzare sono numerosi. Ma il messaggio che arriva dal Parco Oikos è chiaro: la trasformazione di uno spazio pubblico passa anche dalla partecipazione di chi quello spazio lo vive.