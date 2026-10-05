Ponte sullo stretto, Salvini: “Mi piacerebbe che entro quest’anno partissero i cantieri”

“Mi piacerebbe che entro quest’anno partissero i cantieri di un’altra grande opera pubblica visionaria che unisce il Paese come l’Autostrada del Sole 60 anni fa: ci sono 5 milioni di italiani che non sono collegati col resto d’Italia e col resto d’Europa”. Lo ha detto, riferendosi al ponte sullo stretto di Messina, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa in occasione dell’abbattimento dell’ultimo diaframma della nuova galleria San Donato, opera del progetto di potenziamento dell’autostrada A1, tra Firenze Sud e Incisa.”Se l’Etna decide di eruttare, e questo non dipende dal ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, evidentemente, perché non è nelle mie facoltà, quell’isola rischia di rimanere bloccata”, ha aggiunto Salvini. Per il ministro, il ponte sullo stretto è “la più avveniristica opera pubblica in lavorazione in Occidente” e “pensare a un ponte a campata unica di 3 km per avvicinare italiani a italiani e l’Italia all’Europa è qualcosa che secondo me renderebbe grande l’ingegneria italiana, e porterebbe decine di migliaia di posti di lavoro in un momento difficile”.