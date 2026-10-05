Xidy, irreperibile dopo condanna per mafia: 61enne di Naro arrestato in aeroporto 

Dopo la condanna definitiva ad otto anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa era, di fatto, irreperibile. Non si trovava. Calogero Paceco, 61 anni, di Naro, coinvolto nella maxi inchiesta Xidy, è stato arrestato dai carabinieri di Palermo all’aeroporto “Falcone-Borsellino”. Era di ritorno dall’estero.

I militari dell’Arma gli hanno notificato l’ordine di carcerazione emesso in seguito alla pronuncia della Cassazione che, negli scorsi giorni, ha messo il sigillo sul processo scaturito dall’operazione che nel 2021 fece luce sul mandamento mafioso di Canicattì e sulla riorganizzazione della Stidda in provincia di Agrigento. Paceco è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa poiché si sarebbe messo a disposizione della Stidda procurando (o promettendo di procurare) armi e accentando di svolgere attività di mediatore agricolo per conto e nell’interesse dell’associazione a delinquere con la quale condivide i profitti.