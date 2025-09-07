Scontro frontale tra due moto: due vittime e un ferito grave

Due moto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale che da Cassaro si snoda verso Palazzolo Acreide. Il bilancio è di due morti e un ferito grave traportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso e lotta ora tra la vita e la morte.

Sul luogo dell’incidente sono al lavoro le forze dell’ordine, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Spetterà a loro fare luce sulle responsabilità e capire cosa abbia portato all’ennesima tragedia sulle strade siciliane.