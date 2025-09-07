Apertura

Scontro frontale tra due moto: due vittime e un ferito grave

Il ferito grave traportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso lotta ora tra la vita e la morte.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due moto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale che da Cassaro si snoda verso Palazzolo Acreide. Il bilancio è di due morti e un ferito grave traportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso e lotta ora tra la vita e la morte.

Sul luogo dell’incidente sono al lavoro le forze dell’ordine, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Spetterà a loro fare luce sulle responsabilità e capire cosa abbia portato all’ennesima tragedia sulle strade siciliane.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Incidente alla cronoscalata del monte Erice, grave pilota agrigentino
Cronaca

Incidente stradale fatale: morto 24enne
Apertura

Scontro frontale tra due moto: due vittime e un ferito grave
Catania

Sparano fuochi d’artificio in strada per compleanno, denunciati
Cultura

Sinfonie di una Capitale, in scena al Pirandello “Donne di Troia”
Cultura

Musei, prima domenica del mese ingressi gratuiti