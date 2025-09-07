Cronaca

Scontro frontale tra due moto, bilancio si aggrava: tre vittime

Il ferito grave traportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso è morto poco dopo

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Due moto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale che da Cassaro si snoda verso Palazzolo Acreide. Il bilancio è di due morti e un ferito grave traportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso e lotta ora tra la vita e la morte. I tre uomini – di età compresa tra ic35 ed i 40 anni – stavano viaggiando a bordo di due moto. Improvvisamente, lo scontro. Pare che procedessero in direzione opposta, prima dell’impatto. 

Sul luogo dell’incidente sono al lavoro le forze dell’ordine, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Spetterà a loro fare luce sulle responsabilità e capire cosa abbia portato all’ennesima tragedia sulle strade siciliane.

