Lampedusa

Cinque sbarchi a Lampedusa, arrivati 59 migranti

Hanno detto di essere stati lasciati sulla costa da un peschereccio che, subito dopo lo sbarco, si e' allontanato facendo rientro verso la Tunisia.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Cinque sbarchi in poche ore a Lampedusa dove sono arrivati 59 migranti. Le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno soccorso le imbarcazioni, di piccole dimensioni, tre delle quali partire dalla Tunisia e due dalla Libia. Altri tre cittadini tunisini sono stati rintracciati direttamente sulla terraferma. Hanno detto di essere stati lasciati sulla costa da un peschereccio che, subito dopo lo sbarco, si e’ allontanato facendo rientro verso la Tunisia.

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