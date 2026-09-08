Sciacca, lavori e chiusura galleria Belvedere dal 16 settembre

A seguito della riunione del COV tenutasi nella giornata odierna in Prefettura e accogliendo la richiesta formulata dal Comune di Sciacca, Anas comunica che l’avvio dei lavori e la conseguente chiusura al traffico della galleria “Belvedere”, inizialmente previsti per il 14 settembre, sono posticipati a mercoledì 16 settembre.

Durante l’esecuzione dei lavori, i flussi veicolari della SS 115 saranno deviati lungo un percorso alternativo che interesserà alcune strade comunali del centro abitato di Sciacca, appositamente adeguate a garantire la continuità della circolazione e l’accessibilità ai principali servizi urbani.

In particolare, la viabilità alternativa si svilupperà lungo:

via Ferraro;

via Lioni;

viale Siena;

via Pompei;

un tratto di via Alcide De Gasperi.

Nell’ambito dell’intervento sono stati inoltre realizzati specifici raccordi tra la SS 115 e la rete viaria urbana, nonché le opere di segnaletica verticale e orizzontale necessarie per la regolazione dei flussi di traffico e la sicurezza della circolazione.

Anas invita gli utenti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo i percorsi interessati e a programmare gli spostamenti tenendo conto della nuova configurazione della viabilità.

La demolizione e la ricostruzione della galleria “Belvedere” consentiranno di restituire al territorio un’infrastruttura completamente rinnovata e più sicura, migliorando la funzionalità della SS 115 e, nel medio e lungo periodo, la qualità complessiva dei collegamenti nell’area di Sciacca.