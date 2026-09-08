Politica

Sicilia, Schifani: “Benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo di Forza Italia”

Il deputato canicattinese è entrato all'Ars dopo le dimissioni di Riccardo Gallo

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

“Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e augurargli buon lavoro. La sua adesione rafforza la nostra squadra, che oggi conta 13 deputati regionali. Luigi porta con sé esperienza, conoscenza delle comunità e un forte radicamento nella provincia di Agrigento. Sono certo che il suo contributo sarà prezioso per il nostro gruppo e per l’azione che stiamo portando avanti al servizio della Sicilia”. Così, su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

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