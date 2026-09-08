Sicilia, Schifani: “Benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo di Forza Italia”

“Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e augurargli buon lavoro. La sua adesione rafforza la nostra squadra, che oggi conta 13 deputati regionali. Luigi porta con sé esperienza, conoscenza delle comunità e un forte radicamento nella provincia di Agrigento. Sono certo che il suo contributo sarà prezioso per il nostro gruppo e per l’azione che stiamo portando avanti al servizio della Sicilia”. Così, su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.