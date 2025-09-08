Apertura

Scontro tra due auto sulla Ss 115, un ferito in ospedale

Il sinistro stradale si è verificato poco prima del bivio per Torre di Gaffe

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Brutto incidente stradale sulla Strada Statale 115, poco prima del bivio per Torre di Gaffe. Per cause ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sono stati due auto, una Bmw e una Fiat Punto.

Il bilancio è di un ferito, trasferito a bordo di una ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Per lui diverse contusioni ed escoriazioni ma non è in pericolo.

Sul luogo dell’incidente i Carabinieri che si stanno occupando dei rilievi del sinistro stradale e una pattuglia dell’Esercito che si sta occupando della viabilità deviata sul percorso interno che costeggia il mare. Pertanto i veicoli sia in accesso che in uscita dalla Statale 115 stanno utilizzando il bivio di Torre di Gaffe percorrendo quindi poi la Provinciale San Michele.

