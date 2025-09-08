Scontro tra due auto sulla Ss 115, un ferito in ospedale
Il sinistro stradale si è verificato poco prima del bivio per Torre di Gaffe
Brutto incidente stradale sulla Strada Statale 115, poco prima del bivio per Torre di Gaffe. Per cause ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sono stati due auto, una Bmw e una Fiat Punto.
Il bilancio è di un ferito, trasferito a bordo di una ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Per lui diverse contusioni ed escoriazioni ma non è in pericolo.
Sul luogo dell’incidente i Carabinieri che si stanno occupando dei rilievi del sinistro stradale e una pattuglia dell’Esercito che si sta occupando della viabilità deviata sul percorso interno che costeggia il mare. Pertanto i veicoli sia in accesso che in uscita dalla Statale 115 stanno utilizzando il bivio di Torre di Gaffe percorrendo quindi poi la Provinciale San Michele.