PRIMO PIANO

È di Ribera il più anziano della Sicilia, Giuseppe Neri compie 109 anni

Compie oggi 109 anni Giuseppe Neri che secondo l'associazione Italia, che si occupa anche di tutela legale degli anziani, è l'uomo più anziano della Sicilia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Compie oggi 109 anni Giuseppe Neri che secondo l’associazione Italia, che si occupa anche di tutela legale degli anziani, è l’uomo più anziano della Sicilia. Giuseppe è nato il 5 gennaio 1917, a Ribera (Agrigento). Rimasto vedovo nel 2014 dalla sua amata moglie Concetta ha avuto due figlie. Nella sua lunga vita ha visto succedersi Re e capi di Stato e di Governo ed ha assistito all’elezione di ben 10 pontefici.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Strada degli scrittori, Ester Rizzo: “Perchè non e’ stata inserita la scrittrice nissena Elvira Mancuso?”
Camastra

Nessuna mobilità di personale al Comune di Camastra nonostante il dissesto, la decisione del Cosfel
Agrigento

Agrigento, consegnato il premio regionale “Radici di Sicilia” a Giovanni Moscato
Palermo

E’ morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci
PRIMO PIANO

È di Ribera il più anziano della Sicilia, Giuseppe Neri compie 109 anni
Cultura

“Rumori fuori scena” apre il 2026 della rassegna Riflessi culturali
banner italpress istituzionale banner italpress tv