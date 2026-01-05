È di Ribera il più anziano della Sicilia, Giuseppe Neri compie 109 anni

Compie oggi 109 anni Giuseppe Neri che secondo l’associazione Italia, che si occupa anche di tutela legale degli anziani, è l’uomo più anziano della Sicilia. Giuseppe è nato il 5 gennaio 1917, a Ribera (Agrigento). Rimasto vedovo nel 2014 dalla sua amata moglie Concetta ha avuto due figlie. Nella sua lunga vita ha visto succedersi Re e capi di Stato e di Governo ed ha assistito all’elezione di ben 10 pontefici.