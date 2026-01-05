Contrasto allo spaccio, i Carabinieri recuperano oltre un chilo di marijuana

Nel quartiere Librino di Catania, l’attenzione costante dei Carabinieri sul territorio ha portato a un nuovo e significativo risultato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi della Stazione di Catania Librino, hanno condotto un mirato servizio di controllo in un’area già nota per attività illecite.

Nel corso dell’operazione, svolta lungo via San Jacopo, i Carabinieri hanno passato al setaccio una zona boschiva adiacente alla sede stradale e, proprio tra la vegetazione, abilmente occultate per eludere eventuali controlli, sono state rinvenute cinque buste di plastica contenenti complessivamente oltre 1 chilogrammo di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato locale.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente repertata e sottoposta a sequestro, a conferma dell’efficacia della sinergia tra i reparti operativi e le stazioni territoriali nel contrastare il fenomeno dello spaccio.