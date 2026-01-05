Siculiana

Siculiana, affidati i lavori di manutenzione della caserma dei carabinieri

Lo rende noto il sindaco Peppe Zambito.

Pubblicato 13 secondi fa
Da Redazione

“Abbiamo affidato i lavori di manutenzione straordinaria dei locali della locale Caserma dei Carabinieri. Un presidio fondamentale per Siculiana che merita una sede funzionale e sicura” .Rende noto il sindaco Peppe Zambito. “Garantire la piena efficienza degli immobili comunali è un dovere della nostra amministrazione, per assicurare le migliori condizioni di lavoro alle Forze dell’Ordine e un servizio sempre eccellente per i cittadini. Voglio sottolineare la forte collaborazione con il Comandante, il Dott. Fabio Natale: grazie a questo dialogo costante tra Comune e Caserma, riusciamo a rispondere con rapidità ed efficacia alle esigenze del nostro presidio di sicurezza. Lavoriamo insieme, istituzioni e cittadini, per una Siculiana sempre più protetta e curata”, ha concluso il primo cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Siculiana

Siculiana, affidati i lavori di manutenzione della caserma dei carabinieri
Catania

Trovato con la droga in casa: arrestato 41enne
Trapani

Rissa con un ferito in prognosi riservata, 4 misure cautelari
Sant'Angelo Muxaro

Due truffatori in giro per Sant’Angelo Muxaro, il sindaco: “state attenti”
Caltanissetta

Caltanissetta, tre persone arrestate e 17 denunciate
Palermo

Trovate una pistola e munizioni nascoste in un sottoscala: scatta sequestro
banner italpress istituzionale banner italpress tv