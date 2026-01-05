Palermo

Trovate una pistola e munizioni nascoste in un sottoscala: scatta sequestro

L'arma e le munizioni sono state individuate grazie al fiuto di un cane

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato una pistola in via Agesia di Siracusa allo Zen 2. I militari insieme ai colleghi del nucleo cinofili hanno trovato un revolver a 5 colpi senza matricola e 169 cartucce calibro 44 magnum. L’arma e le munizioni erano state nascoste in una cavità ricavata nel sottoscala di un padiglione e sono state individuate grazie al fiuto di un cane addestrato alla ricerca di esplosivi. Tutto è stato sequestrato per gli accertamenti balistici che dovranno verificare l’eventuale utilizzo delle armi

