Trovate una pistola e munizioni nascoste in un sottoscala: scatta sequestro

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato una pistola in via Agesia di Siracusa allo Zen 2. I militari insieme ai colleghi del nucleo cinofili hanno trovato un revolver a 5 colpi senza matricola e 169 cartucce calibro 44 magnum. L’arma e le munizioni erano state nascoste in una cavità ricavata nel sottoscala di un padiglione e sono state individuate grazie al fiuto di un cane addestrato alla ricerca di esplosivi. Tutto è stato sequestrato per gli accertamenti balistici che dovranno verificare l’eventuale utilizzo delle armi