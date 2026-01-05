Sant'Angelo Muxaro

Due truffatori in giro per Sant’Angelo Muxaro, il sindaco: “state attenti”

L'appello del sindaco Angelo Tirrito

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

“Si aggirano nel nostro paese due individui con una divisa verde, spacciandosi per personale ENEL. Non aprite la porta: si tratta di truffatori. Sono già riusciti a entrare nell’abitazione di una nostra cittadina; solo le grida dei vicini li hanno messi in fuga. Invitiamo tutti alla massima prudenza e a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto”. Questo l’allarme lanciato dal primo cittadino di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito.

