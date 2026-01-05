Sant'Angelo Muxaro
Due truffatori in giro per Sant’Angelo Muxaro, il sindaco: “state attenti”
L'appello del sindaco Angelo Tirrito
“Si aggirano nel nostro paese due individui con una divisa verde, spacciandosi per personale ENEL. Non aprite la porta: si tratta di truffatori. Sono già riusciti a entrare nell’abitazione di una nostra cittadina; solo le grida dei vicini li hanno messi in fuga. Invitiamo tutti alla massima prudenza e a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto”. Questo l’allarme lanciato dal primo cittadino di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito.
