Scontro tra due moto, morti due ragazzi di 17 e 21 anni 

Ferito un terzo giovane, di 16 anni. I due giovani sono morti sul colpo

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

E’ di due giovani morti e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera a Palermo in via Duca degli Abruzzi. Le vittime sono Gabriel Aliberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 21 anni, entrambi di Palermo. Ferito un terzo giovane, di 16 anni. I due giovani sono morti sul colpo. La strada è stata chiusa per effettuare i rilievi.

