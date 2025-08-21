Catania

Pasta con parassiti vivi: sequestrati 4 mila kg

Attività compiuta dai Carabinieri-Nas in una struttura della grande distribuzione sita in un centro commerciale

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito della campagna nazionale “Estate tranquilla 2025”, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, i Carabinieri del Nas di Catania hanno recentemente effettuato una verifica igienico sanitaria in una struttura della grande distribuzione sita in un centro commerciale nell’area etnea, sottoponendo a sequestro penale 4.000 kg di pasta confezionata, di vari marchi, completamente invasa da parassiti vivi (punteruolo del grano), in parte esposta su scaffali pronta per la vendita e in parte stipata in un deposito.

Contestualmente il titolare dell’attività è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria ed è stato interdetto l’utilizzo del deposito sino alla sanificazione di tutti gli ambienti

