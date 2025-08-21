“All’ombra del Caos,” al teatro dell’Efebo secondo appuntamento con la Settimana Pirandelliana

Secondo appuntamento sabato 21 agosto al Teatro dell’Efebo (inizio ore 21:00) con gli eventi della Settimana Pirandelliana, tornata dopo ben diciotto di assenza grazie all’iniziativa e al sostegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. In scena lo spettacolo di Teatro/Danza “All’ombra del Caos”, ispirato alla novella “L’altro figlio”, un atto unico che Pirandello scrisse nel 1923 e che fu rappresentato per la prima volta nello stesso anno al Teatro Nazionale di Roma.

Un caso a sè stante nell’evoluzione della drammaturgia pirandelliana che risente in modo diretto dell’impianto novellistico, ove l’influsso verista è estremamente evidente. Il cast è composto da Debora Bernardi, Evelyn Famà, Santo Santonocito, Luca Fiorino e il corpo di ballo della compagnia Città Teatro Danza, con le coreografie di Silvana Lo Giudice e la regia di Orazio Torrisi, Uno spettacolo prodotto da Teatro della Città, Centro di Produzione Teatrale attivo dal 1989 fondato dallo stesso Orazio Torrisi.

“La ripresa degli eventi della Settimana Pirandelliana dopo tanti anni di assenza da Agrigento” afferma il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “è una risposta adeguata alle istanze culturali del territorio. Il Teatro dell’Efebo è lo scenario ideale per il rilancio di una delle rassegne maggiormente legate al territorio”.